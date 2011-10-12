Реализовать авторизацию на сайте wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки147 просмотров

Есть сверстанное «меню авторизации» на сайте (wordpress), необходимо написать для него обработчик на php, чтобы авторизация происходила именно в этом блоке, после авторизации происходит «редирект» на главную страницу.

Для авторизованных пользователей вместо «меню авторизации» должно появляться другое меню: «меню для авторизованных пользователей». В нем должна быть кнопка выхода «Выйти» и ссылка на страницу, в которой можно было бы отредактировать свой профиль - «Мой профиль» (поля на странице «Мой профиль»: «Имя», «Фамилия», «Отчество», «Контактный телефон», «Дополнительный email», «Сохранить изменения», функция смены пароля)

Более точно опишу выбраному исполнителю.

Спасибо !

PHPWordPress
14 лет назад
migpa
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

antonf
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Все сделал шикарно, прекрасный дизайн и программная сторона поставленной задачи! =)
+

Заявки фрилансеров

antonf
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Автоматизация обмена титульных знаков webmoney

    $500

    Основная идея разработки нового сайта: максимальная автоматизация обмена титульных знаков во всех направлениях, и управление сайтом самостоятельно без посторонней помощи. Пример такого сайта - http://ukrwm.com/ При этом автоматизация будет основываться на АPI webmoney и ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Портировать базу ipb v2.3.6

    $500

    Только для тех, кто заглядывал внутрь IP Board. Нужно портировать базу ipb v2.3.6 (ID: 23010) на IP.Board v3.1.4 (ID:31007) и доприкручивать новый скин. По оплате и времени ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Выпадающий список

    $30

    Нужен выпадающий список, копию http://mirurokov.ru/gdz-onlain.html,только 4 пункт выводить кое-что другое. В предложениях, пожулайста, указывайте цену и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Видео портал на Java

    $500

    Требуется программист для несложного видео портала. Условия Tomcat 7, MySQl или Derby Только программинг. Можно сразу обращаться в скайп Demooon86 От вас ссылки на готовые работы и ...

    JavaMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • ChairSale

    Необходимо поставить дизайн на CMS Opencart. Макет свёрстан, необходимо натянуть. Жду ваших предложений по цене и срокам.

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен скрипт

    нужен скрипт такой чтобы мог выводиться сколь угодно раз в разных местах на одной странице счетчик отсчета обратного времени и чтобы везде считал из разных источников данных пример можно посмотреть на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • CMS для сайта-визитки

    $50

    Нужна CMS РНР+mySQL для небольшого сайта-визитки. Может, у кого есть готовые решения. Возможности: - Создание категорий/подкатегорий (меню навигации по сайту) - Подсветка активного пункта меню (например, нахожусь в разделе Контакты, в ...

    HTMLJoomlaMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модуль заказа и привязка биллинга

    $250

    Приветствую! Требуется создать модуль заказа, и реализовать оплату посредством биллинга swreg.org Оставляйте заявки только если сможете сделать до 6.10.11 Так же будут другие проекты на разработку, ищу человека, который сможет создавать проекты ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад