Реализовать авторизацию на сайте wordpress

Есть сверстанное «меню авторизации» на сайте (wordpress), необходимо написать для него обработчик на php, чтобы авторизация происходила именно в этом блоке, после авторизации происходит «редирект» на главную страницу.

Для авторизованных пользователей вместо «меню авторизации» должно появляться другое меню: «меню для авторизованных пользователей». В нем должна быть кнопка выхода «Выйти» и ссылка на страницу, в которой можно было бы отредактировать свой профиль - «Мой профиль» (поля на странице «Мой профиль»: «Имя», «Фамилия», «Отчество», «Контактный телефон», «Дополнительный email», «Сохранить изменения», функция смены пароля)

Более точно опишу выбраному исполнителю.

Спасибо !