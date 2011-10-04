Портировать базу ipb v2.3.6

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Только для тех, кто заглядывал внутрь IP Board.

Нужно портировать базу ipb v2.3.6 (ID: 23010) на IP.Board v3.1.4 (ID:31007) и доприкручивать новый скин.

По оплате и времени – как скажете, так и будет.

14 лет назад
pro3a
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$250
6 дней
Первый проект делали совместно, Иван во всем в чем смог разобрался, сделал большой объем работ. 3 ноября получил оплату, взял следующий проект (без предоплаты, только обязательства) После чего на связь не выходил :(

Заявки фрилансеров

KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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