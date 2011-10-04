Здравствуйте! Необходима доработка сайта: 1. Меню-аккордеон (без дизайна) 2. Всплывающее окно с формой обратной связи От меня - подробное ТЗ От вас - примерые сроки и стоимость Спасибо!
Видео портал на Java
Требуется программист для несложного видео портала.
Условия Tomcat 7, MySQl или Derby
Только программинг.
Можно сразу обращаться в скайп Demooon86
От вас ссылки на готовые работы и на профиль на фрилансе
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