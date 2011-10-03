Создается информационный сайт для любителей спорта, который будет содержать информацию о ближайших матчах с коэффициентами букмекеров (в т.ч. сравнением их коэффициентов) и результатами встреч. что нужно делать кратко: есть фид, который парсится ...
Натянуть диз на плеер
Задача - поставить аудиоплеер на сайт, натянуть на него диз, сделать автоплей при загрузке страницы.
Срок - день. Пишите цены.
Оплата - WMR, ЯД, Альфабанк.
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