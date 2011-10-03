Создать сайт-визитку на WordPress

Нужно сделать простой блочный сайт-визитку из 6-8 текстово-картиночных страниц + возможно одна форма обратной связи.

Нужно заверстать на WordPress.

Нужна возможность HTML редактирования содержания страниц и картинок, добавлять на страницы картинки и видео в текст, возможность добавлять/удалять новые страницы, редактировать адресный блок и логотип на всех страницах и ключевые слова для поисковиков.

Максимальный срок на разработку - 2 дня.

От вас:

1. Срок, необходимый на изготовление после того, как я предоставлю шаблон (в PSD послойно или JPG - как удобнее)

2. Примеры своих работ

3. Цена

4. Телефон для связи (т.к. связываться буду завтра в течении дня с работы, где не стоит Skype)

Если все будет ок - после этого сайта продолжим работу по 5 таким же. Пишите в личку или в проект. Удачи!