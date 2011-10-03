Электронная библиотека. Необходимо перенести сайт с ModX Evo на ModX Revo, а также доработать функционал. Техническое задание будет предоставлено выбранному разработчику. Краткое описание по доработкам: - доработка личных параметров пользователей, ...
Создать сайт-визитку на WordPress
Нужно сделать простой блочный сайт-визитку из 6-8 текстово-картиночных страниц + возможно одна форма обратной связи.
Нужно заверстать на WordPress.
Нужна возможность HTML редактирования содержания страниц и картинок, добавлять на страницы картинки и видео в текст, возможность добавлять/удалять новые страницы, редактировать адресный блок и логотип на всех страницах и ключевые слова для поисковиков.
Максимальный срок на разработку - 2 дня.
От вас:
1. Срок, необходимый на изготовление после того, как я предоставлю шаблон (в PSD послойно или JPG - как удобнее)
2. Примеры своих работ
3. Цена
4. Телефон для связи (т.к. связываться буду завтра в течении дня с работы, где не стоит Skype)
Если все будет ок - после этого сайта продолжим работу по 5 таким же. Пишите в личку или в проект. Удачи!
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