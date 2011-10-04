Сделать плагин Xmap для компонента IdoBlog. Joomla.
Работа для модекс профессионала.
Есть некий сайт на modx revolution, предыдущий работник недоделал некоторые вещи - каталог, выборка нужных шаблонов, подключение TV параметров к статьям для отображения картинок на заднем фоне.
Настройка и подключение shopkeeper.
Детали в приват выбраному исполнителю.
Если не уверены - не отписывайтесь.
Ссылка на работы с модх обязательна.
Приоритет срокам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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