Работа для модекс профессионала.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Есть некий сайт на modx revolution, предыдущий работник недоделал некоторые вещи - каталог, выборка нужных шаблонов, подключение TV параметров к статьям для отображения картинок на заднем фоне.

Настройка и подключение shopkeeper.

Детали в приват выбраному исполнителю.

Если не уверены - не отписывайтесь.

Ссылка на работы с модх обязательна.

Приоритет срокам.

MODX
14 лет назад
googleforme
Александр 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист, очень сильно удивил сроком работы,но выполнил все мои пожелания на 5+. В будущем буду работать только с ним. Советую всем.
Хороший заказчик, был все время онлайн, быстро уточнили все необходимые мелочи. Было очень приятно с вами работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад