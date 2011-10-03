Добавить в движок размеры

В админке можно указывать галочками какие размеры присутствуют у товара, но покупатель не может выбрать какой он хочет размер, то есть нет селектора, нужно добавить возможность выбора размера в КОРЗИНЕ.

Также в админке на главной например нужно сделать чекбокс, если выбираем розничный магазин на сайте отображается способ указанный выше, то есть один селектор размера и 1 поле кол-ва товаров, если выбираем оптовый магазин отображаются все размеры напротив каждого размера поле с кол-вом все это в КОРЗИНЕ. + соответственно это все заносится в БД и выводится в админке в заказе.

Движок самописный с использованием библиотек CodeIgniter.