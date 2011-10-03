Обновить сайт на modx + изменить каталог

www_neptun_kz

1. Обновить модекс. Потому что сайт постоянно взламывают почему то. Думаю причина в старой версии.

2. Переделать раздел каталога, в котором отображается список продукции на вот такой http://pics.kz/i1/06/66/06663d691ebe1cbe271834fcb373b3aa.jpg Чтобы продукция была не списком, а по 3 в ряд. Внутренюю товара и остальные страницы не нужно менять.

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

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