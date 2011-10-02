Cкрипт wmshopa

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Cкрипт wmshopa - написан в php

Что нужно сделать

1 Вся инфа сохраняется в текстовых файлах в папках скрипта

- нужно сделать чтобы сохранялась в бaзе mysql

2 Настроить прием денег webmoney и robokassy

Имею персональный аттестат webmoney -7 лет - без претензий

Связь по icq 571413760

MySQLPHP
14 лет назад
ermakermak
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров