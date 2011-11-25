Доработать сайт на Modx.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок184 просмотра

Срочно требуется доработать сайт на Modx.

Установлены не все шаблоны внутренних страниц, доработать поиск.

MODX
14 лет назад
bmctravel
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$150
5 дней
Мне понравилось работать с Владимиром. Он всегда на связи, что очень важно! Работает профессионально и качественно. Не побоимся отдать ему сложный проект. Рекомендуем для работодателей как ответственного и грамотного исполнителя!
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад