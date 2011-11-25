Нужна абсолютна уникальная система, объединяющая многие из уже существующих, но по сути на них не похожая. Нужен уникальный дизайн(меньше слов и больше красочных изображений), уникальный скрипт(чтобы не было после претензий от владельцев других сайтов) ...
Доработать сайт на Modx.
Срочно требуется доработать сайт на Modx.
Установлены не все шаблоны внутренних страниц, доработать поиск.
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