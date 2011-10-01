Модуль для загрузки картинок (DLE)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Надо написать модуль для загрузки и редактирования картинок новости DLE.

В нем сделать возможность как загрузки картинок из файла, по ссылке, так и с использованием готового парсера Flickr, Google, Yandex.

Пример работы парсера по запросу во вложеной картинке.

Пользователю предлагается выбор из картинок, вручную выбираются нужные и загружаются на сервер.

Нужно реализовать функции обрезки картинки и создания превью.

Основная работа думаю будет на JS или AJAX. Также PHP GD.

Подробнее в прикрепленном файле.

Для вопросов:

419-506-937 – ася

SeregaL2009@@@@@@@yandex.ru

Если вопросов нет, пишите заявки (скрыты от других пользователей), а то в аськах сообщения имеют свойство теряться.

Программист должен хорошо знать ДЛЕ.

AJAXDLEJavaScriptPHP
14 лет назад
Serega20
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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