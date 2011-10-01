Информация из ВКонтакте.ру

Требуется следующее, мини сайтик с выводом информации из вконтакте.ру

Заходя на сайт, мы должны увидеть аватарки людей (маленькие) в перемешку из нашего города. Наш город определяется по IP.

Также, необходима авторизации в самой соцсети через наш сайт (ВКонтакте API), после авторизации, аватарки моих друзей должны выделяться, как - решать вам :)

Далее, кликнув на нужную аватарку, нужно диалоговое окно для общения.

Другие сервисы на сайте: глобальный поиск людей, друзья друзей, поиск и воспроизведение треков из соцсети.

Дизайн нужен индивидуальный, не ШАБЛОН!

Желательно все это делать на ajax.

Подробнее в ICQ 414415415