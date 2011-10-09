Необходимо создать сайт под управлением Wordpress по предоставленному дизайну. (точнее шаблон, и интегрировать плагин фотогалереи как на дизайне в архиве) работа не для портфолио с вас уважаемы фрилансеры ...
Исправление багов на сайте
Основная задача - поправить работу компонента Xmap (v.1.2.8) - перестал выводить карту форума на Кунена (v.1.6.3).
Версия Joomla 1.5.22.
Остальные доработки - верстка.
ТЗ в прищепке.
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