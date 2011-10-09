Исправление багов на сайте

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Завершен2 заявки202 просмотра

Основная задача - поправить работу компонента Xmap (v.1.2.8) - перестал выводить карту форума на Кунена (v.1.6.3).

Версия Joomla 1.5.22.

Остальные доработки - верстка.

ТЗ в прищепке.

Joomla
14 лет назад
sergsap
Сергей 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

eXsofter
Василий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-1)
14 лет назад
$40
3 дня
Все как обычно. 10 баллов
Доволен работой с этим человеком. Не первый раз уже сотрудничаем. Как всегда, все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

eXsofter
Василий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-1)
14 лет назад