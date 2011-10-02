Разработка движка музыкального портала

Необходимо разработать движок музыкального портала с поддержкой файлов mp3.

В задачу входит:

1. Разработать логотип, дизайн портала

2. Удобный, быстрый поиск композиций по алфавиту, альбомов и исполнителей

3. Фильтр для отбора треков по жанрам и стилям

4. Админка (добавление треков, альбомов, блокировка по IP, добавление и редакция пользователей и т.д)

5. Регистрация пользователей с дальнейшей возможностью изменения персональных данных...

6. Разработать флэш-плеер для удобной прослушки треков

7. Возможность добавления информации об исполнителях

8. Важна работа с ситемой оплаты "PayPal" и через СМС.

Приветствуются ваши идеи, один или несколько разработчиков, работа в команде.

Что-бы понять о какой именно работе идёт речь, что и как всё это должно работать, перейдите пожалуйста на страницу djtunes.com и просмотрите работу данного магазина.