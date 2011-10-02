Необходимо создать сайт под управлением Wordpress по предоставленному дизайну. (точнее шаблон, и интегрировать плагин фотогалереи как на дизайне в архиве) работа не для портфолио с вас уважаемы фрилансеры ...
Разработка движка музыкального портала
Необходимо разработать движок музыкального портала с поддержкой файлов mp3.
В задачу входит:
1. Разработать логотип, дизайн портала
2. Удобный, быстрый поиск композиций по алфавиту, альбомов и исполнителей
3. Фильтр для отбора треков по жанрам и стилям
4. Админка (добавление треков, альбомов, блокировка по IP, добавление и редакция пользователей и т.д)
5. Регистрация пользователей с дальнейшей возможностью изменения персональных данных...
6. Разработать флэш-плеер для удобной прослушки треков
7. Возможность добавления информации об исполнителях
8. Важна работа с ситемой оплаты "PayPal" и через СМС.
Приветствуются ваши идеи, один или несколько разработчиков, работа в команде.
Что-бы понять о какой именно работе идёт речь, что и как всё это должно работать, перейдите пожалуйста на страницу djtunes.com и просмотрите работу данного магазина.
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