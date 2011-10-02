Очень срочно требуется создание рабочего шаблона для форума vBulletin последней версии. Дизайн трех страниц есть (главная, страница выбора тем и страница сообщений). Также эти три страницы уже профессионально отверстаны.
Сервис авторизации https
Добрый день.
Задача которую нужно реализовать не обычная.
Есть программа, перед выполнением действия посылает POST запрос по https протоколу на сервер для проверки имени и пароля (адрес сервера указывается в ini файле, можно сменить).
Задача:
Вариант1
Сэмулировать\создать аналогичный сервис авторизации на который программа будет слать запрос и получать положительный ответ.
Вариант2 (менее предпочтителен)
"Вырезать" в программе процедуру запроса на авторизацию, чтобы она сразу переходила к следующему действию.
Важно, дополнение:
Умные люди обьяснили, что авторизация использует сертификат (серверного сертификата нет) поэтому сэмулировать сервис авторизации не получится...клиентский сертификат содержится в dll программы.
Решение, нужно разобрать DLL и удалить из неё процедуру с сертификатом, оставив стандартную процедуру авторизации.
Заинтересовавшимся предоставлю все данные.
Цена вопроса -договорная
Оплату гарантирую.
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