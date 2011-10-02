Сервис авторизации https

$500
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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

Добрый день.

Задача которую нужно реализовать не обычная.

Есть программа, перед выполнением действия посылает POST запрос по https протоколу на сервер для проверки имени и пароля (адрес сервера указывается в ini файле, можно сменить).

Задача:

Вариант1

Сэмулировать\создать аналогичный сервис авторизации на который программа будет слать запрос и получать положительный ответ.

Вариант2 (менее предпочтителен)

"Вырезать" в программе процедуру запроса на авторизацию, чтобы она сразу переходила к следующему действию.

Важно, дополнение:

Умные люди обьяснили, что авторизация использует сертификат (серверного сертификата нет) поэтому сэмулировать сервис авторизации не получится...клиентский сертификат содержится в dll программы.

Решение, нужно разобрать DLL и удалить из неё процедуру с сертификатом, оставив стандартную процедуру авторизации.

Заинтересовавшимся предоставлю все данные.

Цена вопроса -договорная

Оплату гарантирую.

Контакты icq:339764702 skype:gorban609 mob:+7918-5851081

14 лет назад
prbb
Иван 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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