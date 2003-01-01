Скрипт постинга текстов в форму через curl

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Закрыт3 заявки202 просмотра

Необходимо написать/улучшить php-скрипт, который будет брать текст из файла и постить его через специальную удаленную форму в блог, распределяя время публикации поста. Перенос текстов должен проходить через curl.

Принцип работы следующий.

Текст находится в txt-файле в формате:

первая строка - заголовок

остальные строки -текст поста

Форма состоит из таких полей:

заголовок - туда будет заноситься заголовок поста

дата публикации - туда скриптом должна подставлять рандомно увеличивающаяся дата, начиная с текущего числа

категория поста - в эту категорию будет осуществлен постинг.

ключ доступа - ключ удаленной авторизации (вместо логина и пароля)

кнопка сабмита.

Скрипт, работавший ранее (отказывающийся работать сейчас ) прилагается, перепишите/усовершенствуйте его.

PHP
14 лет назад
stepin
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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m9i
38 лет
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Был
2 года назад
14 лет назад
$10
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m9i
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад