Здравствуйте, коллеги! Я сделал сайт на ASP.NET MVC. У меня на локальном хостинге работает нормально, но не работает на хостинг. Базу данных у меня перенести получилось, а сам сайт не работает: ...
Скрипт постинга текстов в форму через curl
Необходимо написать/улучшить php-скрипт, который будет брать текст из файла и постить его через специальную удаленную форму в блог, распределяя время публикации поста. Перенос текстов должен проходить через curl.
Принцип работы следующий.
Текст находится в txt-файле в формате:
первая строка - заголовок
остальные строки -текст поста
Форма состоит из таких полей:
заголовок - туда будет заноситься заголовок поста
дата публикации - туда скриптом должна подставлять рандомно увеличивающаяся дата, начиная с текущего числа
категория поста - в эту категорию будет осуществлен постинг.
ключ доступа - ключ удаленной авторизации (вместо логина и пароля)
кнопка сабмита.
Скрипт, работавший ранее (отказывающийся работать сейчас ) прилагается, перепишите/усовершенствуйте его.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно прикрутить сайт (на modx) к платежной системе + личный кабинет. Описание платежной системы по запросу, но я так понимаю они более менее стандартные + к ней нужно: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создание сайта аналога каталога фирм http://www.ds 43.ru/ Форма добавления фирмы + последующее добавление товаров. Дизайн и верстка макета в HTML+CSS с меня, остальное с вас. Выслушаю предложенияВеб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать скрипт на пхп, который будет парсить данные из сервиса яндекс расписания. Это для личного пользования, поэтому никаких прокси-листов не надо. Нужно расписание отправления поездов дальнего следования по всем московским вокзалам. Нужен отчет по ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен простой php скрипт: Есть .html страница, которая будет обрабатываться сервером как .php файл. На начале HTML файла задаете постоянную ID. Далее читается .php файл в текстовом формате, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Онлайн-консультантов много. но все что я видел есть платные интерфейсы с собственным диалоговым интерфейсом. У меня же задача такая : пусть пользователь зайдет на сайт, увидит окно онлайн-консультанта и без ввода аськи/скайпа ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день Нужна функция подсчет суммы из дополнительных полей в dle. например у меня есть "дополнительное поле- ЦЕНА" , нужно прибавить все цены из id новостей которых я ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Для доработки интернет-магазина требуется программист. - Отличное знание Битрикса; - Четкое выполнение сроков. ICQ: 326-329Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Программирование интерактивной формы заказа + подключение РБК деньги Подробности в аттачеВеб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Требуется сделать ЧПУ урлов сделать в данном поиске по моим условиям http://bit.ly/rnAX1O Самописная кмс, с БД!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад