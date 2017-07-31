Сайт кинопроект. приватный проект для Гуру Андрея
Нужен простой PHP скрипт
Здравствуйте,
нужен простой php скрипт:
Есть .html страница, которая будет обрабатываться сервером как .php файл.
На начале HTML файла задаете постоянную ID.
Далее читается .php файл в текстовом формате, который предварительнo создан и выполняет роль БД (база данных не нужна).
По ID, заданному в начале .html-ки, из этого файла считывается значение переменной типа boolean - TRUE/FALSE напротив строки соответствущего ID и штамп даты для этой строки.
Если штамп даты больше 24 часов (по сравнению с текущей датой) и переменная boolean!=TRUE ( не РАВНА true) TOГДА на странице будет отображаться кнопка типа Submit с небольшой формой, которая будет выполнять функцию "бронирования" страницы.
Помимо кнопки сабмита - надо сделать 2 поля - Имя и Email - данные с которых после нажатия отравляются на определенный емаил.
Если пользователь нажимает Submit - идет оправка данных формы на мое мыло и в файл данных напротив соответствуещего ID в boolean прописывается TRUE, штам даты и мыло юзера с формы.
Таким образом, при заходе следующего юзера на эту же страницу - если boolean==TRUE (равно) или/и штамп меньше 24 часов от текущей даты - тогда формы с кнопкой не видно , а вместо - кусок HTML c временем оставшимся до истечения 24-часового периода.
В двух словах - это такой скрипт бронирования - нажать Submit и забронировать можеть первый, кто это сделает), а следующий юзер должен ждать 24 часа ИЛИ или дождаться значения FALSE, которое может быть выставлено админом вручную через редактирования соответствующей строки в файле данных (сменой boolean для соотв. ID).
Пример файла данных (формат даты на Ваше усмотрение)
1 TRUE 1-10-2011-18-43 [email protected]
2 TRUE 28-09-2011-09-22 [email protected]
3 FALSE 22-11-1999-22-12 [email protected]
Пишите, если есть вопросы. Сроки - до завтра. CMS на сайте нету.
Надо просто сделать , чтоб на странице выводилась или форма с кнопкой и полями (дизайна не надо, я сам все сделаю) ИЛИ сообщение с временем, оставшися до истечения 24 часового периода - все в зависимости от того, что прописано в файле данных для ID, который будет прописан в начеле html страницы.
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