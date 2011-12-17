Приватный проект для Гуру Андрея

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка175 просмотров

Сайт кинопроект.

приватный проект для Гуру Андрея

13 лет назад
Everest
40 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$500
30 дней
Работа выполнена качественно и в срок, несмотря на частые задержки со стороны заказчика. Полное участие в проекте, отличная координация с другими участниками проекта. Отличная работа, всем рекомендую Андрея. В дальнейшем буду обращаться еще.
Все прошло очень гладко. На протяжении всего проекта чувствовалось участие, поддержка и заинтересованнось в качественном его завершении. Хочеться отметить пунктуальность и четкость как в постановке задачи и подготовке материалов так и в оплате. Спасибо за интересный проект. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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