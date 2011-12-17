приватный проект для Гуру Андрея

Все прошло очень гладко. На протяжении всего проекта чувствовалось участие, поддержка и заинтересованнось в качественном его завершении. Хочеться отметить пунктуальность и четкость как в постановке задачи и подготовке материалов так и в оплате. Спасибо за интересный проект. Мои наилучшие рекомендации!