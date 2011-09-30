Надо поменять структуру сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки168 просмотров

На сайте glavsurpriz.ru/catalogue/48/ товары в каталогах располагаются сверху вниз в одну колонку. Надо сделать, чтобы на внутренних страницах правая колонка каталога уходила в левую часть, а товары выводились столбцами – http://prntscr.com/2ug00 (картинка сделана грубо, но суть передает)

cms-ка самописная неизвестная.

Пишите примерный уровень цен за эту работу. Заинтересовавшимся дам доступы к сайту, чтобы посмотреть как там всё устроено.

За дополнительные деньги будут еще доработки по сайту. Жду от вас желания работать по проекту дальше.

14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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