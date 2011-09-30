Требуется толковый Web-разработчик для готового сайта. знание : Zend Framework, Jquery, РHP Необходимо 1. Разнесение счетов. Сейчас на сайте создан один счет для платежей за ...
Надо поменять структуру сайта
На сайте glavsurpriz.ru/catalogue/48/ товары в каталогах располагаются сверху вниз в одну колонку. Надо сделать, чтобы на внутренних страницах правая колонка каталога уходила в левую часть, а товары выводились столбцами – http://prntscr.com/2ug00 (картинка сделана грубо, но суть передает)
cms-ка самописная неизвестная.
Пишите примерный уровень цен за эту работу. Заинтересовавшимся дам доступы к сайту, чтобы посмотреть как там всё устроено.
За дополнительные деньги будут еще доработки по сайту. Жду от вас желания работать по проекту дальше.
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