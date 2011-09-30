Доработка для сайта на WebAsyst

Требования

Жить в Киеве, быть на связи, не пропадать! Хорошо разбираться в этом движке.

Поддерживать текущие потребности сайта

Что нужно сделать сейчас

- добавить в админку сортировку по поставщику, в заказы тоже. Поле Поставщик созданно

- вывести картинку товара в админке в категориях и подкатегориях (в общем каталоге товаров)

- скрыть папку Наполнение с сайта http://lubimka.com.ua/category/1/

- убрать прайс-лист с сайта, заменить на Карта сайта

- меню Барахолка поменять на Отзывы магазина

- добавить водяной знак на картинки

- подключить яндекс метрику, добавить в гуг аналитикс электронную торговлю

-Добавить форму обратной связи, вместо Форум

Поправить вид квитанции (печатные формы)

Добавить кнопочки с соцсетей (фейсбук, контакт, однокласники)