Необходимо сделать всплывающее окно с Like Box Facebook на сайте http://www.alpinabook.ru по аналогии с сайтом http://www.m-i-f.ru. Скриншот окна прикреплен. Необходима возможно размещать скрипт на любых страницах сайта. Окно должно появляться у каждого ...
Доработка для сайта на WebAsyst
Требования
Жить в Киеве, быть на связи, не пропадать! Хорошо разбираться в этом движке.
Поддерживать текущие потребности сайта
Что нужно сделать сейчас
- добавить в админку сортировку по поставщику, в заказы тоже. Поле Поставщик созданно
- вывести картинку товара в админке в категориях и подкатегориях (в общем каталоге товаров)
- скрыть папку Наполнение с сайта http://lubimka.com.ua/category/1/
- убрать прайс-лист с сайта, заменить на Карта сайта
- меню Барахолка поменять на Отзывы магазина
- добавить водяной знак на картинки
- подключить яндекс метрику, добавить в гуг аналитикс электронную торговлю
-Добавить форму обратной связи, вместо Форум
Поправить вид квитанции (печатные формы)
Добавить кнопочки с соцсетей (фейсбук, контакт, однокласники)
Заявки фрилансеров
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