Исправить скрипт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок246 просмотров

Нужно срочно исправить скрипт постер объявлений (на сайт irr.ru) - после смены дизайна на сайте irr.ru, перестало работать размещение и удаление объявлений.

Можно написать новый с тем же функционалом что у имеющегося скрипта.

14 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Николай - грамотный и ответственный фрилансер. В короткие сроки разобрался в чужом коде и исправил все ошибки. Хочу заметить что задание было довольно сложное и несколько программистов с высоким рейтингом, ознакомившиеся с заданием, не смогли его выполнить и отказались от работы. При необходимости, с радостью обращусь вновь.
Приятно было работать с Андреем: понятная постановка задачи, никаких проблем с оплатой:) Рекомендую сотрудничать

Заявки фрилансеров

nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад