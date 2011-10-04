Исправить скрипт

Николай - грамотный и ответственный фрилансер. В короткие сроки разобрался в чужом коде и исправил все ошибки. Хочу заметить что задание было довольно сложное и несколько программистов с высоким рейтингом, ознакомившиеся с заданием, не смогли его выполнить и отказались от работы. При необходимости, с радостью обращусь вновь.