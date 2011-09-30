Выбор дополнительн. размера для интернет-магазина

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Есть страница совместных покупок, Отображается купленый товар и купленный размер, 1 размер занят 3 свободные, нажимаем кнопку присоеденится, отображается вещь с доступными размерами оставшимися, выбераем нужный нажимаем сохранить, выбрасывает на страницу и показывает что 2 размера заняты

14 лет назад
b1nd
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров