Разработка 9 страниц с диаграммами из csv файлов

Задача:

Разработать 9 страниц для трех маркетинговых программ на сайте www.ollyit.ru, с возможностью ежедневного обновления данных диаграммы посредством загрузки из csv файла (Пример отображения данных http://www.olly.ru/tour/velo/13/ )

Описание страниц для разработки:

Все 9 страниц представляют собой три маркетинговые программы (по 3 страницы каждая):

1) «Citrix World Cup»

2) «Wyse Escape from Alcatraz»

3) «Cortado Master Golf»

которые будут действовать по трем разным производителям соответственно – Citrix, Wyse, Cortado.

Страницы должны иметь одинаковую шапку вверху и внизу.

На верхней шапке будут располагаться: Логотип ОЛЛИ, название маркетинговой программы, кнопки «Citrix», «Wyse», «Cortado» для возможности переключения от одной программы к другой.

На нижней шапке – кнопки: «Главная страница», «Описание программы», «Результаты заездов»/«Результаты побега»/«Результаты игры». Справа - логотип производителя. Дизайн страниц для каждой программы в приложении.

1 страница: «главная страница» маркетинговой программы «Citrix World Cup»

Страница содержит картинку на все окно и текстовый модуль внизу страницы. Вся страница (картинка и текст) должна быть видна без прокрутки.

2 страница: «Описание программы» маркетинговой программы «Citrix World Cup»

Страница содержит картинку на все окно и текстовый модуль в центре страницы. В тексте также будут вставлены небольшие картинки.

3 страница: «Результаты заездов» маркетинговой программы «Citrix World Cup»

Страница содержит картинку на все окно и текстовый модуль в правой части страницы. В центре – модуль, где будут отображаться результаты заездов (загружаемые данные).

Описание модуля .

На страницу ежедневно будут выгружаться данные в виде файла csv (примеры файлов приложены). Загрузка должна выполняться через форму на отдельной странице.

Фрагмент файла ниже.

type,id,5,6,7,8,9,10,11,12,all

V,SK1,58.32344939,0,0,40.45573271,45.57351001,41.2560119,36.55857046,0,49.94744391

V,KT2,33.21278017,8.043231727,0,37.19025677,25.25574944,41.2560119,34.94978486,0,40.54919857

Файл csv содержит в себе данные о результатах соревнования, в котором:

Тип участника Имя участника 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап .... Итог

V SK1 58.32344939 0 0 40.45573271 .... 49.94744391

V KT2 …. …. …. …. ….

…..

Описание способа отображения загружаемых данных на странице «Результаты заездов» в программе «Citrix World Cup».

Результаты и имя участника должны отображаться в виде графика по этапам.

Для каждого отдельного этапа и итога должны быть сделаны вкладки, которые будут прикреплены к верхней шапке страницы; с возможностью переключения с одной вкладки (с одного этапа) на другую.

Итог должен отображаться последней вкладкой.

На каждом этапе линия графика с наибольшими показателями (т.е. линия победителя) должна отображаться другим цветом.

Данные будут обновляться и загружаться ежедневно.

Список участников динамический.

Поэтому в модуле необходимо встроить «прокрутку» на странице «Результаты заездов», чтобы можно было просматривать все линии графика.

4 страница: «Главная страница» маркетинговой программы «Wyse Escape from Alcatraz»

Страница содержит картинку на все окно. Вся страница (картинка) должна быть видна без прокрутки.

5 страница: «Описание программы» маркетинговой программы «Wyse Escape from Alcatraz»

Страница содержит рисунок на все окно и в центре - текстовый модуль. В тексте также будут вставлены небольшие рисунки.

6 страница: «Результаты побега» маркетинговой программы «Wyse Escape from Alcatraz»

Страница будет содержать 4 окна с картинками. Над каждым окном будет короткий текст.

В каждое из окон будут попадать данные и отображаться в виде значка с именем участника следующим образом:

В первое окно – участники со значением 1. Значки помещаются в это окно хаотически (т.е. значения статичны).

Во второе окно – участники со значением 2. Значки помещаются в это окно хаотически (т.е. значения статичны).

В третье окно – участники со значением 3. Значки помещаются в это окно хаотически(т.е. значения статичны).

В четвертом окне – будут отображаться результаты соревнования (у кого больше значение – тот впереди).

При этом саму шкалу графика не должно быть видно. Значок с наибольшим показателем должен отображаться другим цветом.

7 страница: «главная страница» маркетинговой программы «Cortado Master Golf»

Страница содержит картинку на все окно и текстовый модуль в правой части страницы. Вся страница (картинка и текст) должна быть видна без прокрутки.

8 страница: «Описание программы» маркетинговой программы «Cortado Master Golf»

Страница содержит рисунок на все окно и в центре - текстовый модуль. В тексте также будут вставлены небольшие рисунки.

9 страница: «Результаты заездов» маркетинговой программы «Cortado Master Golf»

Страница содержит картинку на все окно, а также промо-окно с изображением главного приза в верхней правой части страницы.

В центре страницы - модуль, где будут отображаться результаты игры (загружаемые данные).

Данные отображаются в виде прямоугольной спирали, которая, закручиваясь к центру, приводит к главному призу.

Результаты соревнования и имена участников должны отображаться в виде мяча для гольфа на определенном расстоянии от начала спирали. Чей результат больше, тем ближе к центру мяч.