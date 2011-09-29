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Разработка 9 страниц с диаграммами из csv файлов
Задача:
Разработать 9 страниц для трех маркетинговых программ на сайте www.ollyit.ru, с возможностью ежедневного обновления данных диаграммы посредством загрузки из csv файла (Пример отображения данных http://www.olly.ru/tour/velo/13/ )
Описание страниц для разработки:
Все 9 страниц представляют собой три маркетинговые программы (по 3 страницы каждая):
1) «Citrix World Cup»
2) «Wyse Escape from Alcatraz»
3) «Cortado Master Golf»
которые будут действовать по трем разным производителям соответственно – Citrix, Wyse, Cortado.
Страницы должны иметь одинаковую шапку вверху и внизу.
На верхней шапке будут располагаться: Логотип ОЛЛИ, название маркетинговой программы, кнопки «Citrix», «Wyse», «Cortado» для возможности переключения от одной программы к другой.
На нижней шапке – кнопки: «Главная страница», «Описание программы», «Результаты заездов»/«Результаты побега»/«Результаты игры». Справа - логотип производителя. Дизайн страниц для каждой программы в приложении.
1 страница: «главная страница» маркетинговой программы «Citrix World Cup»
Страница содержит картинку на все окно и текстовый модуль внизу страницы. Вся страница (картинка и текст) должна быть видна без прокрутки.
2 страница: «Описание программы» маркетинговой программы «Citrix World Cup»
Страница содержит картинку на все окно и текстовый модуль в центре страницы. В тексте также будут вставлены небольшие картинки.
3 страница: «Результаты заездов» маркетинговой программы «Citrix World Cup»
Страница содержит картинку на все окно и текстовый модуль в правой части страницы. В центре – модуль, где будут отображаться результаты заездов (загружаемые данные).
Описание модуля .
На страницу ежедневно будут выгружаться данные в виде файла csv (примеры файлов приложены). Загрузка должна выполняться через форму на отдельной странице.
Фрагмент файла ниже.
type,id,5,6,7,8,9,10,11,12,all
V,SK1,58.32344939,0,0,40.45573271,45.57351001,41.2560119,36.55857046,0,49.94744391
V,KT2,33.21278017,8.043231727,0,37.19025677,25.25574944,41.2560119,34.94978486,0,40.54919857
Файл csv содержит в себе данные о результатах соревнования, в котором:
Тип участника Имя участника 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап .... Итог
V SK1 58.32344939 0 0 40.45573271 .... 49.94744391
V KT2 …. …. …. …. ….
…..
Описание способа отображения загружаемых данных на странице «Результаты заездов» в программе «Citrix World Cup».
Результаты и имя участника должны отображаться в виде графика по этапам.
Для каждого отдельного этапа и итога должны быть сделаны вкладки, которые будут прикреплены к верхней шапке страницы; с возможностью переключения с одной вкладки (с одного этапа) на другую.
Итог должен отображаться последней вкладкой.
На каждом этапе линия графика с наибольшими показателями (т.е. линия победителя) должна отображаться другим цветом.
Данные будут обновляться и загружаться ежедневно.
Список участников динамический.
Поэтому в модуле необходимо встроить «прокрутку» на странице «Результаты заездов», чтобы можно было просматривать все линии графика.
4 страница: «Главная страница» маркетинговой программы «Wyse Escape from Alcatraz»
Страница содержит картинку на все окно. Вся страница (картинка) должна быть видна без прокрутки.
5 страница: «Описание программы» маркетинговой программы «Wyse Escape from Alcatraz»
Страница содержит рисунок на все окно и в центре - текстовый модуль. В тексте также будут вставлены небольшие рисунки.
6 страница: «Результаты побега» маркетинговой программы «Wyse Escape from Alcatraz»
Страница будет содержать 4 окна с картинками. Над каждым окном будет короткий текст.
В каждое из окон будут попадать данные и отображаться в виде значка с именем участника следующим образом:
В первое окно – участники со значением 1. Значки помещаются в это окно хаотически (т.е. значения статичны).
Во второе окно – участники со значением 2. Значки помещаются в это окно хаотически (т.е. значения статичны).
В третье окно – участники со значением 3. Значки помещаются в это окно хаотически(т.е. значения статичны).
В четвертом окне – будут отображаться результаты соревнования (у кого больше значение – тот впереди).
При этом саму шкалу графика не должно быть видно. Значок с наибольшим показателем должен отображаться другим цветом.
7 страница: «главная страница» маркетинговой программы «Cortado Master Golf»
Страница содержит картинку на все окно и текстовый модуль в правой части страницы. Вся страница (картинка и текст) должна быть видна без прокрутки.
8 страница: «Описание программы» маркетинговой программы «Cortado Master Golf»
Страница содержит рисунок на все окно и в центре - текстовый модуль. В тексте также будут вставлены небольшие рисунки.
9 страница: «Результаты заездов» маркетинговой программы «Cortado Master Golf»
Страница содержит картинку на все окно, а также промо-окно с изображением главного приза в верхней правой части страницы.
В центре страницы - модуль, где будут отображаться результаты игры (загружаемые данные).
Данные отображаются в виде прямоугольной спирали, которая, закручиваясь к центру, приводит к главному призу.
Результаты соревнования и имена участников должны отображаться в виде мяча для гольфа на определенном расстоянии от начала спирали. Чей результат больше, тем ближе к центру мяч.
Заявки фрилансеров
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