Решить несколько проблем в сайте на Webasyst

Добрый день, есть интернет-магазин "com pas s.am" (без пробелов), в котором есть следующие проблемы.

1. Когда из админки редактируешь описание товара, текст, который вводишь, не видно - он находится под верхней границей поля.

2. Неполноценно работает авторизация. Можно зарегистрироваться, потом войти с логином, и увидеть историю заказов. Но после того, как залогинился, не появляется ссылка "Выход", вместо нее так же остается ссылка "Вход с паролем". И нигде нет ссылки на свой личный кабинет. В результате, если перешел на другую страницу, уже вернуться в свой аккаунт невозможно.

Пишите цены, сроки.