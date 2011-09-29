Решить несколько проблем в сайте на Webasyst

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Закрыт2 заявки227 просмотров

Добрый день, есть интернет-магазин "com pas s.am" (без пробелов), в котором есть следующие проблемы.

1. Когда из админки редактируешь описание товара, текст, который вводишь, не видно - он находится под верхней границей поля.

2. Неполноценно работает авторизация. Можно зарегистрироваться, потом войти с логином, и увидеть историю заказов. Но после того, как залогинился, не появляется ссылка "Выход", вместо нее так же остается ссылка "Вход с паролем". И нигде нет ссылки на свой личный кабинет. В результате, если перешел на другую страницу, уже вернуться в свой аккаунт невозможно.

Пишите цены, сроки.

Webasyst
13 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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