Парсеры для копирования файлов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки134 просмотра

Парсеры для копирования файлов (приватно для http://www.weblancer.net/users/first_man/)

Нужно написать парсеры для копирования pdf файлов и их описаний с нескольких сайтов на целевой, с сохранением структуры навигации сайта-источника.

14 лет назад
Firma777
Сайт 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$280
10 дней
Спасибо за отлично сделанную работу. Уже не первый раз обращаемся к Дмитрию и всегда довольные успешным завершением проекта. Всегда приятно работать с профессионалом!
Всегда с удовольствием работаю с Алиной. Очень рад приятному и обоюдно полезному знакомству. ;) Постановка задания, общение, оплата - все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад