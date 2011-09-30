Плагин табов

Добрый всем день. нужно подправить работу плагина Content Tabs (& Sliders) ссылка на него http://www.tooljoom.com/downloads/plugins/content-tabs

проблема в том что в IE7, в версии для joomla 1.7, не отображаются вкладки. в остальных браузерах все ок.

пишите сроки, цену.