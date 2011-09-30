В работающий проект к сотрудничеству на постоянной основе приглашется веб-программист. Drupal опыт в анамнезе обязателен. Требуется реализовать пакет обновлений функционала. Тестовое задание - можно на словах. Оплата 200 р/час
Модуль для TYPO3
Существующий модуль TYPO3 (url по запросу, представляет из себя новостной сайт на стандартных модулях TYPO3, написан грамотно) нужно модифицировать. Нужен новый интерфейс добавления новостей и ряд других менее значительных правок. ТЗ есть.
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