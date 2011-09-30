Модуль для TYPO3

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок140 просмотров

Существующий модуль TYPO3 (url по запросу, представляет из себя новостной сайт на стандартных модулях TYPO3, написан грамотно) нужно модифицировать. Нужен новый интерфейс добавления новостей и ряд других менее значительных правок. ТЗ есть.

14 лет назад
technonicol
Виталий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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