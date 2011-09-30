Php программист со знанием Drupal

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

В работающий проект к сотрудничеству на постоянной основе приглашется веб-программист. Drupal опыт в анамнезе обязателен. Требуется реализовать пакет обновлений функционала. Тестовое задание - можно на словах. Оплата 200 р/час

DrupalPHP
13 лет назад
dbrvsk
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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