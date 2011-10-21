Сверстать и скодить сайт-блог на Drupal 6

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки228 просмотров

Нужен специалист, который сделал ни один сайт на Drupal 6. Ему нужно сверстать одну страницу и на основе ее скодить сайт. Причем скодить именно средствами Drupal, а не встроить в него PHP. На выходе должен получиться полноценный сайт с чистым кодом с удобной админкой, блоками в общем все как это положено у Drupal. Сайт должен одинаково выглядеть и работать под действующие на момент программирования версии браузеров: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

Вместе со стандартными модулями Drupal, нужно будет установить модуль для SEO, модуль аля FCKeditor, хлебные крошки, алиасы страниц, в общем все, что будут нужны для сайта сделанного не левой ногой. Кроме того любой видимый текст на сайте должна быть возможность редактировать средствами админки и блоков в Drupal, либо специальными отдельными разделами административного меню, чтобы любой лунь мог редактировать не заходя по FTP. Должна быть возможность добавлять контент, редактировать, выставлять необходимое количество выводимого контента на странице, анонсов в сайдбарах, в общем ничего необычного для тех rто знаком с Drupal.

В данный момент времени основной специалист занят и нужно сделать этот сайт в срок. Чтобы не было халявы и левой ноги, проводить аудит кода будет штатный специалист по Drupal и если сайт будет спрограммирован грязно, не средствами Drupal, то соответственно будут санкции. Тех, кто с Drupal на вы, прошу не беспокоить и не отнимать время. Те, кто делал – приведите примеры.

Макет база прикреплен ниже. К нему еще будет раздел: Фотогалерея с категориями галерей, а так же раздел «Я рекомендую» - оба не сложные. Макеты этих разделов будут предоставлены непосредственно Исполнителю. Все остальные разделы – это зеркало главной, просто там будут посты определенных категорий. Если на главной посты со всех, то в зайдя скажем в «Сплетник», там будут посты только из сплетника.

Блок слева «Лучшее из портфолио» должен жить своей жизнью – фотки меняться автоматом, остальные статичные.

Если будет сделано на совесть + 1000 рублей бонуса.

Срок - 7 дней (неделя)

DrupalPHP
14 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

buzuchok
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$300
10 дней
Задание выполнил. Доступен и адекватен.
Строг, но справедлив.

Заявки фрилансеров

buzuchok
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Php программист со знанием Drupal

    $1000

    В работающий проект к сотрудничеству на постоянной основе приглашется веб-программист. Drupal опыт в анамнезе обязателен. Требуется реализовать пакет обновлений функционала. Тестовое задание - можно на словах. Оплата 200 р/час

    DrupalPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Битрикс

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Разыскивается программист для доработки интернет-магазина на битрикс. Особенность магазина: наличие разных типов товара, каждый тип со своими характеристиками, на подобии http://www.digital.ru Обаятельно пишите, был ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Выбор дополнительн. размера для интернет-магазина

    Есть страница совместных покупок, Отображается купленый товар и купленный размер, 1 размер занят 3 свободные, нажимаем кнопку присоеденится, отображается вещь с доступными размерами оставшимися, выбераем нужный нажимаем сохранить, выбрасывает на страницу и показывает что 2 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для TYPO3

    $5000

    Существующий модуль TYPO3 (url по запросу, представляет из себя новостной сайт на стандартных модулях TYPO3, написан грамотно) нужно модифицировать. Нужен новый интерфейс добавления новостей и ряд других менее значительных правок. ТЗ есть.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин табов

    Добрый всем день. нужно подправить работу плагина Content Tabs (&amp; Sliders) ссылка на него http://www.tooljoom.com/downloads/plugins/content-tabs проблема в том что в IE7, в версии для joomla 1.7, не отображаются вкладки. в остальных браузерах все ок. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсеры для копирования файлов

    $500

    Парсеры для копирования файлов (приватно для http://www.weblancer.net/users/first_man/) Нужно написать парсеры для копирования pdf файлов и их описаний с нескольких сайтов на целевой, с сохранением структуры навигации сайта-источника.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад