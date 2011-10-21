Сверстать и скодить сайт-блог на Drupal 6

Нужен специалист, который сделал ни один сайт на Drupal 6. Ему нужно сверстать одну страницу и на основе ее скодить сайт. Причем скодить именно средствами Drupal, а не встроить в него PHP. На выходе должен получиться полноценный сайт с чистым кодом с удобной админкой, блоками в общем все как это положено у Drupal. Сайт должен одинаково выглядеть и работать под действующие на момент программирования версии браузеров: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

Вместе со стандартными модулями Drupal, нужно будет установить модуль для SEO, модуль аля FCKeditor, хлебные крошки, алиасы страниц, в общем все, что будут нужны для сайта сделанного не левой ногой. Кроме того любой видимый текст на сайте должна быть возможность редактировать средствами админки и блоков в Drupal, либо специальными отдельными разделами административного меню, чтобы любой лунь мог редактировать не заходя по FTP. Должна быть возможность добавлять контент, редактировать, выставлять необходимое количество выводимого контента на странице, анонсов в сайдбарах, в общем ничего необычного для тех rто знаком с Drupal.

В данный момент времени основной специалист занят и нужно сделать этот сайт в срок. Чтобы не было халявы и левой ноги, проводить аудит кода будет штатный специалист по Drupal и если сайт будет спрограммирован грязно, не средствами Drupal, то соответственно будут санкции. Тех, кто с Drupal на вы, прошу не беспокоить и не отнимать время. Те, кто делал – приведите примеры.

Макет база прикреплен ниже. К нему еще будет раздел: Фотогалерея с категориями галерей, а так же раздел «Я рекомендую» - оба не сложные. Макеты этих разделов будут предоставлены непосредственно Исполнителю. Все остальные разделы – это зеркало главной, просто там будут посты определенных категорий. Если на главной посты со всех, то в зайдя скажем в «Сплетник», там будут посты только из сплетника.

Блок слева «Лучшее из портфолио» должен жить своей жизнью – фотки меняться автоматом, остальные статичные.

Если будет сделано на совесть + 1000 рублей бонуса.

Срок - 7 дней (неделя)