Разработка модуля регистрации и логина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Имеется проект-онлайн шахматная игра http://s364843821.onlinehome.us/chess/

На данном этапе существует вход только через логин и пароль от фесбука.

Требуется:

1. Создание модуля регистрации и логина пользователей.

2. При необходимости создать базу данных пользователей. ( На данный момент все данные хрянятся в таблицах XML)

Есть еще несколько доработок, возможно совмесное сотрудничество дальше при удачном завершении проекта.

Требования:

1. Весь проект построен на базе OpenLaszlo. Пожалуйста, тем кто не знает этой системы или не имеет опыт работы в ней не писать, поэтому знание и опыт работы в среде OpenLaszlo обязателен.

2. PHP

3. MySQL

4. Flash

Все дополнительные данные можно получить через скайп. Оставляйте свои котакт. данные и мы свяжемся с вами для дальнейшего сотрудничества.

MySQLPHP
14 лет назад
akera123
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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