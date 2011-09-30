Программа для перевода средств между счетами Альфа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Требуется программа для автоматического перевода средств в системе Альфа клик по разным заданным реквизитам.

Так же программа должна автоматически определять приход средств на счет альфа клика.

Данные должны импортироваться /экспортироваться через https протокол на сервер.

ICQ: 153616

14 лет назад
WebTaller
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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