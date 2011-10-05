Парсинг xml файла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок257 просмотров

Требуется написать скрипт, который бы обновлял файл с сервера (xml) и по запросу парсил его на наличие объекта по его ID и выдирал данные из него.

П.С.

По данным из файла, скрипт так же должен скачать по урлам картинки в определнные папки. Скрипт и папки на одном сервере конечно.

14 лет назад
Afflictio
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Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
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Хороший заказчик. Понятно объяснил задачу. Своевременно оплатил.

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knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад