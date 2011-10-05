Парсинг xml файла

Требуется написать скрипт, который бы обновлял файл с сервера (xml) и по запросу парсил его на наличие объекта по его ID и выдирал данные из него.

П.С.

По данным из файла, скрипт так же должен скачать по урлам картинки в определнные папки. Скрипт и папки на одном сервере конечно.