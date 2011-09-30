Организовать работу сайта с Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

1. Доделать шаблон под вордпресс

2. "почистить" хостинг от вирусов

Предварительно - обязательная встреча в Киеве (желательно район Академгородок)

срочно!

WordPress
14 лет назад
gvooozd
47 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров