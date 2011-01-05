gvooozd

Владимир gvooozd

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищу авторов для позитивного и полезного сайта

    Несмотря на нашу молодость мы очень активно развиваемся и большие планы по развитию подталкивают нас к увеличению публикаций и, соответственно, к увеличению авторов. Мы хотели бы пополнить нашу команду не просто людьми, а теми авторами, ...

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    $250

    Требования: Минималистический дизайн, простая функциональность (пример: http://www.komod.com.ua/) Простое добавление продуктов Товар можно найти по: разделу/подразделу, производителю, назначению Сортировка по цене, дате размещения Статичные страницы Последние просмотренные товары ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад