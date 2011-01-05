Несмотря на нашу молодость мы очень активно развиваемся и большие планы по развитию подталкивают нас к увеличению публикаций и, соответственно, к увеличению авторов. Мы хотели бы пополнить нашу команду не просто людьми, а теми авторами, ...
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Доделать шаблон под вордпресс 2. "почистить" хостинг от вирусов Предварительно - обязательная встреча в Киеве (желательно район Академгородок) срочно!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Требования: Минималистический дизайн, простая функциональность (пример: http://www.komod.com.ua/) Простое добавление продуктов Товар можно найти по: разделу/подразделу, производителю, назначению Сортировка по цене, дате размещения Статичные страницы Последние просмотренные товары ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен шаблон для joomla. Пример дизайна - http://www.marthastewart.com/ (это только пример!)Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад