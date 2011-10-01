Требуется написать скрипт, который бы обновлял файл с сервера (xml) и по запросу парсил его на наличие объекта по его ID и выдирал данные из него. П.С. По данным из файла, ...
Создание формы обратной связи
Необходимо создать форму обратной связи на отдельной странице.
форма достаточно стандартная, из 4 полей + капча.
пишите свои предложения здесь
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