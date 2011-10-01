Создание формы обратной связи

Хотелось бы поблагодарить Алексея за быструю и качественную работу. Также понравилось, что Алексей толково отвечает на все вопросы (не только связанные непосредственно с заданием), он помог вставить форму обратной связи к нам на сайт, а также посоветовал, куда лучше ее пристроить, чтобы увеличить ее эффективность и заметность. Спасибо большое!