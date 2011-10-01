Создание формы обратной связи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок222 просмотра

Необходимо создать форму обратной связи на отдельной странице.

форма достаточно стандартная, из 4 полей + капча.

пишите свои предложения здесь

14 лет назад
akmeon-task
Светлана 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад
$50
1 день
Хотелось бы поблагодарить Алексея за быструю и качественную работу. Также понравилось, что Алексей толково отвечает на все вопросы (не только связанные непосредственно с заданием), он помог вставить форму обратной связи к нам на сайт, а также посоветовал, куда лучше ее пристроить, чтобы увеличить ее эффективность и заметность. Спасибо большое!
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад