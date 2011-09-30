Парсинг магазина + доп. функции Virtuemart

Есть магазин на Joomla + Virtuemart.

Есть задание:

Скопировать магазин вместе с товарами и перенести его на другой домейн (я это сделаю). И сделать так, чтобы товары, появляющиеся в магазине А автоматически переносились в магазин Б. Если товары в магазине А пропадают, они должны пропадать из магазина Б. Плюс при добавлении товара в магазин А и автоматическом его переносе в магазин Б он должен быть неактивен, поскольку в магазине Б его надо будет перевести на другой язык вручную перед публикацией. Хорошо если ещё будет приходить маил администратору магазина Б что появился новый товар и название товара (либо его код)

В идеале при пропадании продукта в А, в Б они могут просто становиться неактивными. В идеале, они становятся неактивными, но если тот же товар включается в магазине А, он тоже включается в магазине Б уже переведённый. Но это уже в идеальном варианте.