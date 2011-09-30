Парсинг магазина + доп. функции Virtuemart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок206 просмотров

Есть магазин на Joomla + Virtuemart.

Есть задание:

Скопировать магазин вместе с товарами и перенести его на другой домейн (я это сделаю). И сделать так, чтобы товары, появляющиеся в магазине А автоматически переносились в магазин Б. Если товары в магазине А пропадают, они должны пропадать из магазина Б. Плюс при добавлении товара в магазин А и автоматическом его переносе в магазин Б он должен быть неактивен, поскольку в магазине Б его надо будет перевести на другой язык вручную перед публикацией. Хорошо если ещё будет приходить маил администратору магазина Б что появился новый товар и название товара (либо его код)

В идеале при пропадании продукта в А, в Б они могут просто становиться неактивными. В идеале, они становятся неактивными, но если тот же товар включается в магазине А, он тоже включается в магазине Б уже переведённый. Но это уже в идеальном варианте.

Joomla
14 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт стимулирующей акции на коротком номере

    На днях запускаем акцию. В пачки с продукцией вкладываем коды, отправив которые на короткий номер покупатель продукции получает деньги на счет мобильного. Префикс на коротком номере уже зарегистрирован (агрегатор smsonline.ru) соответственно нужен скрипт который ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль обработки прайс листов для магазина

    Необходимо написать приложение для загрузки в существующую БД интернет магазина данных из xls прайс листов поставщиков на PHP. Ключевые моменты: 1. Скрипт для загрузки данных должен быть универсальным и настраиваться под несколько ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка для сайта на WebAsyst

    Требования Жить в Киеве, быть на связи, не пропадать! Хорошо разбираться в этом движке. Поддерживать текущие потребности сайта Что нужно сделать сейчас - добавить в админку сортировку по ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Popup с окном Like Box Facebook

    Необходимо сделать всплывающее окно с Like Box Facebook на сайте http://www.alpinabook.ru по аналогии с сайтом http://www.m-i-f.ru. Скриншот окна прикреплен. Необходима возможно размещать скрипт на любых страницах сайта. Окно должно появляться у каждого ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсинг xml файла

    Требуется написать скрипт, который бы обновлял файл с сервера (xml) и по запросу парсил его на наличие объекта по его ID и выдирал данные из него. П.С. По данным из файла, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно доработать движок сайта (php+MySQL)

    $100

    Нужно доработать существующий самописный движок сайта. Доработать систему email-рассылок (добавить дополнительные условия): + Дописать интерфейс добавления условий + Доработать SQL-запрос на отправку писем для рассылки ...

    MySQLPHPSQL
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить скрипт

    $100

    Нужно срочно исправить скрипт постер объявлений (на сайт irr.ru) - после смены дизайна на сайте irr.ru, перестало работать размещение и удаление объявлений. Можно написать новый с тем же функционалом что у имеющегося ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад