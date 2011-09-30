Задачи для программиста на Zend Framework, Jquery

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Требуется толковый Web-разработчик для готового сайта.

знание : Zend Framework, Jquery, РHP

Необходимо

1. Разнесение счетов.

Сейчас на сайте создан один счет для платежей за письма необходимо сделать так чтобы в системе у клиента было 4 счета – для платежей за письма, фотографии, видеоролики и видеочат. Информация о текущем остатке должна отображаться в личном кабинете дополняя текущую панель. Покупка кредитов клиентом должна осуществляться в меню Services. В административной части история отдельно по транзакциям.

Списание кредитов видеочата формируется отдельно поминутно, фото и видеоролики при открытии, а письма только за отправленное письмо клиентом.

2. Изменение страницы профиля девушки для отображения платных видео материалов.

3. Фото и видео сторадж и прикрепление фото/видео миниатюры в письма

Необходимо создать фото и видео сторажд клиента, куда при покупке видео или фото девушки формируется миниатюра, при нажатии на которую отображается полноразмерное фото. Не принятые фотографии и видеоролики должны бессрочно находиться перед купленными их можно либо купить либо удалить

В административной части необходимо добавить возможность добавления платных фото и видео материалов. Так же необходим атрибут публичный материал или же материал только для вставки в письмо (и он не доступен на странице профиля девушки на сайте)

4. Магазин подарков, выбор и покупка подарков через корзину.

Ролики типового размера FLV H.264 320*240 (при показе 640*480)

Фото типового размера 1024*768

jQuery
14 лет назад
hess2005
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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