Всем здравствуйте! Требуется: Переделать/ Доработать / Модернизировать сайт (Очень серьезная организация). 1.) Требуется человек, который понимает какое направление несет сайт в массы и должен понимать всю сложность ...
Задачи для программиста на Zend Framework, Jquery
Требуется толковый Web-разработчик для готового сайта.
знание : Zend Framework, Jquery, РHP
Необходимо
1. Разнесение счетов.
Сейчас на сайте создан один счет для платежей за письма необходимо сделать так чтобы в системе у клиента было 4 счета – для платежей за письма, фотографии, видеоролики и видеочат. Информация о текущем остатке должна отображаться в личном кабинете дополняя текущую панель. Покупка кредитов клиентом должна осуществляться в меню Services. В административной части история отдельно по транзакциям.
Списание кредитов видеочата формируется отдельно поминутно, фото и видеоролики при открытии, а письма только за отправленное письмо клиентом.
2. Изменение страницы профиля девушки для отображения платных видео материалов.
3. Фото и видео сторадж и прикрепление фото/видео миниатюры в письма
Необходимо создать фото и видео сторажд клиента, куда при покупке видео или фото девушки формируется миниатюра, при нажатии на которую отображается полноразмерное фото. Не принятые фотографии и видеоролики должны бессрочно находиться перед купленными их можно либо купить либо удалить
В административной части необходимо добавить возможность добавления платных фото и видео материалов. Так же необходим атрибут публичный материал или же материал только для вставки в письмо (и он не доступен на странице профиля девушки на сайте)
4. Магазин подарков, выбор и покупка подарков через корзину.
Ролики типового размера FLV H.264 320*240 (при показе 640*480)
Фото типового размера 1024*768
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