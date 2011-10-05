Интернет магазин Joomla + VirtueMart

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки153 просмотра

Необходимо настроить Viruemart

- натянуть верстку

- настроить категории (из одной категории товары не будут продаваться, из другой будут)

- вид отображения списка товаров у категорий разный

- каждый товар может продаста один раз (тоесть по 1 на скаледе)

- систем оплат не надо, просто подача заявки на покупку

- после подачи зафвки. товар переходит в статус зарезервирован (нет на скаледе заменить надпись)

- настроить модули рекомендуемые (сверстать модуль избранные, он будет выступать как рекомендуемые)

Joomla
14 лет назад
GreenPlanet
Олег 
66 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AntoSemenov
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$200
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спабо за работу, оплату + бонус, за отзыв! Жду новыйх роектов!

Заявки фрилансеров

AntoSemenov
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад