Интернет магазин Joomla + VirtueMart

Необходимо настроить Viruemart

- натянуть верстку

- настроить категории (из одной категории товары не будут продаваться, из другой будут)

- вид отображения списка товаров у категорий разный

- каждый товар может продаста один раз (тоесть по 1 на скаледе)

- систем оплат не надо, просто подача заявки на покупку

- после подачи зафвки. товар переходит в статус зарезервирован (нет на скаледе заменить надпись)

- настроить модули рекомендуемые (сверстать модуль избранные, он будет выступать как рекомендуемые)