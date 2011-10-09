Форум на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка164 просмотра

Нужен форум для сайта http://cyberstroyka.ru/.

Движок похож как на этом сайте.

14 лет назад
freeman01do
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Хорошо сделали форум!
Приятно было работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад