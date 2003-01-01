Помощь в размещ. сайта на хостинге (ASP.NET MVC)

Здравствуйте, коллеги!

Я сделал сайт на ASP.NET MVC.

У меня на локальном хостинге работает нормально, но не работает на хостинг.

Базу данных у меня перенести получилось, а сам сайт не работает:

я залил файлы по FTP на хостинг, захожу на сайт, получаю ошибку 404.

Нужен человек, который нашёл бы проблему и подсказал, что можно сделать.

Оплата у.е. на сайте.