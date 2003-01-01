Помощь в написании файла-обработчика.

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Закрыт2 заявки198 просмотров

Опытным PHP/MySQL специалистам. Нужна помощь в написании файла-обработчика.

Задачи, которые нужно решить:

1. Прикрутить базу данных

2.Быстрый поиск

3. Вывод из базы данных по категориям

4. Вывод из базы данных по алфавиту

Плюс ещё несколько мелких задач.

Пример, как это должно выглядеть лежит здесь:

http://tamaragrinevich.com/plants/1.jpg

http://tamaragrinevich.com/plants/2.jpg

Вся вёрстка сделана. Помощь исключительно в php

Бюджет 100$.

Для тех, у кого в арсенале уже есть такие файлы, задача не из сложных.

Вероятно можно обсудить и другие условия

MySQLPHP
14 лет назад
TamaraGrinevich
Гриневич 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Svetozor
Андрей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

Svetozor
Андрей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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