Здравствуйте, коллеги! Я сделал сайт на ASP.NET MVC. У меня на локальном хостинге работает нормально, но не работает на хостинг. Базу данных у меня перенести получилось, а сам сайт не работает: ...
Помощь в написании файла-обработчика.
Опытным PHP/MySQL специалистам. Нужна помощь в написании файла-обработчика.
Задачи, которые нужно решить:
1. Прикрутить базу данных
2.Быстрый поиск
3. Вывод из базы данных по категориям
4. Вывод из базы данных по алфавиту
Плюс ещё несколько мелких задач.
Пример, как это должно выглядеть лежит здесь:
http://tamaragrinevich.com/plants/1.jpg
http://tamaragrinevich.com/plants/2.jpg
Вся вёрстка сделана. Помощь исключительно в php
Бюджет 100$.
Для тех, у кого в арсенале уже есть такие файлы, задача не из сложных.
Вероятно можно обсудить и другие условия
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо написать/улучшить php-скрипт, который будет брать текст из файла и постить его через специальную удаленную форму в блог, распределяя время публикации поста. Перенос текстов должен проходить через curl. Принцип работы следующий. Текст находится ...Закрыт14 лет назад
Требуется срочная доработка одного сайта. Полное ТЗ в примечании. Заказ нужно выполнить точно в срок. Оплата по факту. Связь: Skype: ZiON1903 Возможно так же общение по ICQ - 3121-80, но скайп более приемлем.Закрыт14 лет назад
Нужно прикрутить сайт (на modx) к платежной системе + личный кабинет. Описание платежной системы по запросу, но я так понимаю они более менее стандартные + к ней нужно: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создание сайта аналога каталога фирм http://www.ds 43.ru/ Форма добавления фирмы + последующее добавление товаров. Дизайн и верстка макета в HTML+CSS с меня, остальное с вас. Выслушаю предложенияВеб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать скрипт на пхп, который будет парсить данные из сервиса яндекс расписания. Это для личного пользования, поэтому никаких прокси-листов не надо. Нужно расписание отправления поездов дальнего следования по всем московским вокзалам. Нужен отчет по ...Закрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен простой php скрипт: Есть .html страница, которая будет обрабатываться сервером как .php файл. На начале HTML файла задаете постоянную ID. Далее читается .php файл в текстовом формате, ...Завершен8 лет назад
Онлайн-консультантов много. но все что я видел есть платные интерфейсы с собственным диалоговым интерфейсом. У меня же задача такая : пусть пользователь зайдет на сайт, увидит окно онлайн-консультанта и без ввода аськи/скайпа ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день Нужна функция подсчет суммы из дополнительных полей в dle. например у меня есть "дополнительное поле- ЦЕНА" , нужно прибавить все цены из id новостей которых я ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Для доработки интернет-магазина требуется программист. - Отличное знание Битрикса; - Четкое выполнение сроков. ICQ: 326-329Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад