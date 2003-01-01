Опытным PHP/MySQL специалистам. Нужна помощь в написании файла-обработчика.

Задачи, которые нужно решить:

1. Прикрутить базу данных

2.Быстрый поиск

3. Вывод из базы данных по категориям

4. Вывод из базы данных по алфавиту

Плюс ещё несколько мелких задач.

Пример, как это должно выглядеть лежит здесь:

http://tamaragrinevich.com/plants/1.jpg

http://tamaragrinevich.com/plants/2.jpg

Вся вёрстка сделана. Помощь исключительно в php

Бюджет 100$.

Для тех, у кого в арсенале уже есть такие файлы, задача не из сложных.

Вероятно можно обсудить и другие условия