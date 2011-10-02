Верстка шаблона и доработки для shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

1. Нужно сверстать дизайн (5 страниц) и натянуть на shop-script.

2. Сделать доработки скриптов, добавить несколько новых функций.

ТЗ в приложении. Скрин главной страницы в приложении (в дизайн пока еще вносятся мелкие поправки).

Опыт работы с shop-script обязателен. В портфолио программирование на shop-script обязательно. Наличие отзывов обязательно.

Цена и сроки в заявке обязательны.

14 лет назад
hypercom
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров