Оплата яндексденьги\вебмани рубли. Сайт тут http://takemusu.info
Доработка сайта (Верстка)
Здр! дамы и господа
Сайт Fursetci.az
В аттаче (index.jpg ) под лого стоил белый горизонтальный фон Необходимо сделать такойже
В аттаче номер (index.jpg ) 1 ) Увериличить размер ссылок
В аттаче номер (index.jpg ) 2 ) Шрифт сделать стандартным
В аттаче номер (index.jpg ) 3 ) Увеличить кнопку (Fürseti AL) и переименовать в (Satın Al)
Времени на исполнение очень мало
Если что пишите сюда: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интересует интеграция робокассы в магазин на drupal. Сколбко стоит?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Joomla! 1.5.15 Stable Возникла необходимость увеличить длину имени раздела. Воспользовался следующей инструкцией http://joomlaart.ru/kak-uvelichit-dlinu-nazvaniya-razdela-kategorii.html. Сделал всё как написано, заменил файл на сервере, теперь когда в админке выбираеш мэнеджер разделов, отображается белый лист. Вернул старый файл, результат ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Cкрипт wmshopa - написан в php Что нужно сделать 1 Вся инфа сохраняется в текстовых файлах в папках скрипта - нужно сделать чтобы сохранялась в бaзе mysql 2 Настроить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Срочно требуется доработать сайт на Modx. Установлены не все шаблоны внутренних страниц, доработать поиск.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10000
Нужна абсолютна уникальная система, объединяющая многие из уже существующих, но по сути на них не похожая. Нужен уникальный дизайн(меньше слов и больше красочных изображений), уникальный скрипт(чтобы не было после претензий от владельцев других сайтов) ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать небольшой видеоурок на 5 минут о том, как мне поставить FTP на ubuntu 9 и помочь поставить (ответить на вопосы по телефону, если что не получится). На десктопном компьютере стоит сервак ubuntu 9 ...Закрыт14 лет назад
1. Нужно сверстать дизайн (5 страниц) и натянуть на shop-script. 2. Сделать доработки скриптов, добавить несколько новых функций. ТЗ в приложении. Скрин главной страницы в приложении (в дизайн пока еще вносятся ...Закрыт14 лет назад
- $100
Надо написать модуль для загрузки и редактирования картинок новости DLE. В нем сделать возможность как загрузки картинок из файла, по ссылке, так и с использованием готового парсера Flickr, Google, Yandex. ...Закрыт14 лет назад
- $250
Требуется следующее, мини сайтик с выводом информации из вконтакте.ру Заходя на сайт, мы должны увидеть аватарки людей (маленькие) в перемешку из нашего города. Наш город определяется по IP. Также, необходима авторизации ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад