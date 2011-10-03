Доработка сайта (Верстка)

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Закрыт3 заявки149 просмотров

Здр! дамы и господа

Сайт Fursetci.az

В аттаче (index.jpg ) под лого стоил белый горизонтальный фон Необходимо сделать такойже

В аттаче номер (index.jpg ) 1 ) Увериличить размер ссылок

В аттаче номер (index.jpg ) 2 ) Шрифт сделать стандартным

В аттаче номер (index.jpg ) 3 ) Увеличить кнопку (Fürseti AL) и переименовать в (Satın Al)

Времени на исполнение очень мало

Если что пишите сюда: [email protected]

14 лет назад
fed_y
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров