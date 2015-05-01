Нужна консультация по Joomla. Срочно!

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Закрыт3 заявки222 просмотра

Joomla! 1.5.15 Stable Возникла необходимость увеличить длину имени раздела. Воспользовался следующей инструкцией http://joomlaart.ru/kak-uvelichit-dlinu-nazvaniya-razdela-kategorii.html. Сделал всё как написано, заменил файл на сервере, теперь когда в админке выбираеш мэнеджер разделов, отображается белый лист. Вернул старый файл, результат тот же. Логики не вижу. Тому кто даст правильный совет оплачу указанную сумму.

Joomla
14 лет назад
Serg_86
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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