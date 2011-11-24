Есть сайт на wordpress. Сделан сайт как membershp ( нужен логин и пароль для получения доступа к контенту). На данный момент нет автоматического доступа после проплаты. Нужен плагин, который ...
Нужно сделать программу (php)
Если у вас подход не «отличника по жизни» (делать все качественно и в срок, системно учитывать все важные аспекты задачи) - пожалуйста, не подавайте заявку на участие в этом проекте, иначе и нас подведете и сами денег не получите.
Требуется для участия в проекте именно человек с подходом к делу «отличника по жизни». «Хорошисты» и ниже - не подходят. Красные дипломы, золотые медали и т.п. - приветствуются.
Нужно сделать программу (php), которая будет автоматически тестировать людей, и собирать подписчиков. Цель проекта - создать автоматизированную систему конвертации целевого трафика в подписчиков для Школы Интернет-бизнеса.
Содержание теста прилагается в файле.
Прототип - www.auratest.org и http://www.vsehorosho.org/russian/test_na_ne.php, хотя с некоторыми поправками и без некоторых фич.
Подробное ТЗ также прилагается в файле.
Выбранный исполнитель
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