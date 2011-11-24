Если у вас подход не «отличника по жизни» (делать все качественно и в срок, системно учитывать все важные аспекты задачи) - пожалуйста, не подавайте заявку на участие в этом проекте, иначе и нас подведете и сами денег не получите.

Требуется для участия в проекте именно человек с подходом к делу «отличника по жизни». «Хорошисты» и ниже - не подходят. Красные дипломы, золотые медали и т.п. - приветствуются.

Нужно сделать программу (php), которая будет автоматически тестировать людей, и собирать подписчиков. Цель проекта - создать автоматизированную систему конвертации целевого трафика в подписчиков для Школы Интернет-бизнеса.

Содержание теста прилагается в файле.

Прототип - www.auratest.org и http://www.vsehorosho.org/russian/test_na_ne.php, хотя с некоторыми поправками и без некоторых фич.

Подробное ТЗ также прилагается в файле.