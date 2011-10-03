Перенести сайт на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок315 просмотров

Электронная библиотека.

Необходимо перенести сайт с ModX Evo на ModX Revo, а также доработать функционал.

Техническое задание будет предоставлено выбранному разработчику.

Краткое описание по доработкам:

- доработка личных параметров пользователей,

- регистрация пользователей,

- личный кабинет(разные вариации),

- статистика просмотренных книг,

- избранные книги,

- импорт книг из Excel по шаблону,

- выгрузка статистики просмотров книг в Excel.

Возможно сотрудничество по другим проектам.

MODX
13 лет назад
Messer
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров