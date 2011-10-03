Есть некий сайт на modx revolution, предыдущий работник недоделал некоторые вещи - каталог, выборка нужных шаблонов, подключение TV параметров к статьям для отображения картинок на заднем фоне. Настройка и подключение shopkeeper. Детали в ...
Перенести сайт на ModX
Электронная библиотека.
Необходимо перенести сайт с ModX Evo на ModX Revo, а также доработать функционал.
Техническое задание будет предоставлено выбранному разработчику.
Краткое описание по доработкам:
- доработка личных параметров пользователей,
- регистрация пользователей,
- личный кабинет(разные вариации),
- статистика просмотренных книг,
- избранные книги,
- импорт книг из Excel по шаблону,
- выгрузка статистики просмотров книг в Excel.
Возможно сотрудничество по другим проектам.
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