Здравствуйте! Необходима доработка сайта: 1. Меню-аккордеон (без дизайна) 2. Всплывающее окно с формой обратной связи От меня - подробное ТЗ От вас - примерые сроки и стоимость Спасибо!
Автоматизация обмена титульных знаков webmoney
Основная идея разработки нового сайта: максимальная автоматизация обмена титульных знаков во всех направлениях, и управление сайтом самостоятельно без посторонней помощи. Пример такого сайта - http://ukrwm.com/
При этом автоматизация будет основываться на АPI webmoney и API Приват Банка.
В качестве CMS необходимо использовать последнюю русскую версию WordPress, возможно другой движок.
Дизайн админки и пользовательской части готовы.
Функции которые необходимо реализовать:
- Функция автоматического обмена титульных знаков webmoney через Приватбанк
- Функция полуавтоматического обмена титульных знаков webmoney через Приватбанк
- Лог операций по каждому из направлений
- Финансовые отчеты по операциям
- Безопасность транзакций
Заявки фрилансеров
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