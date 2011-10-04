Создать шаблон из HTML для Joomla

Требуется из html верстки сделать шаблон под Joomla и адаптировать его. Так же требуется внести некоторые незначительные коррективы - час-два работы. Оставляйте заявки с указанием ориентировочной цены и сроков.

Верстка + ТЗ по корректировке будет передана после собеседования.

Примечание:

Проект должен быть выполнен строго в оговоренный срок.