Flash + xml, подгрузка данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки158 просмотров

Есть готовый проект на AS3, флэшка которая через xml подгружает в себя картинки .JPG и формирует некое подобие flashbook`a.

Задача - научить флэшку подгружать в себя другие флэшки.

Исходник в наличии, однозначное понимание задачи тоже.

Сделать нужно сегодня.

Исходник выбранному исполнителю.

14 лет назад
iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Андрей на 100% сдержал свое слово - сделал быстро и качественно. Уверен что еще поработаем вместе. Рекомендую всем.
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Заявки фрилансеров

An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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