Flash + xml, подгрузка данных

Есть готовый проект на AS3, флэшка которая через xml подгружает в себя картинки .JPG и формирует некое подобие flashbook`a.

Задача - научить флэшку подгружать в себя другие флэшки.

Исходник в наличии, однозначное понимание задачи тоже.

Сделать нужно сегодня.

Исходник выбранному исполнителю.