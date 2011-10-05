Выпадающий список

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки146 просмотров

Нужен выпадающий список, копию http://mirurokov.ru/gdz-onlain.html,только 4 пункт выводить кое-что другое.

В предложениях, пожулайста, указывайте цену и сроки.

14 лет назад
bash_01
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

olympico
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Сделано все отлично ! Прекрасный специалист своего дела. Очень точно выдерживает ТЗ. И всегда готов предлагать свои варианты решения создавшихся проблем. Буду рад в будущем еще посотрудничать!

Заявки фрилансеров

olympico
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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